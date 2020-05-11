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13 Mayıs BIM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Dar gelirliden yüksek gelirliye her kesime hitap eden marketler zincirinin 13 Mayıs tarihli bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Normal şartlarda 15 Mayıs tarihinde raflardaki yerini alacak olan BİM aktüel ürünleri, bu hafta 13 Mayıs tarihinde raflara eklenecek. Birbirinden farklı ve kaliteli ürünü ucuz bir şekilde tüketiciyle buluşturan marketin bu haftaki ürünleri de dikkatlerini üzerine çekecek. Bu haftaki katalogda, Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, 3’lü Dekoratif Ahşap Fener gibi pek çok ürün dikkat çekiyor. Haberimizin içerisinden 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.5.2020 14:52 ABONE OL
13 Mayıs BIM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu corona virüsü ile uğraştığımız bu günlerde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Market tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü getirilen aktüel ürünlerin, Çarşamba günü raflardaki yerini alacağı belirtildi. Hal böyle olunca, pek çok vatandaş '13 Mayıs BIM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?' sorusunu araştırmaya başladı. Birbirinden farklı ve kaliteli ürünü ucuz bir şekilde tüketiciyle buluşturan marketin bu haftaki ürünleri de dikkatlerini üzerine çekecek. Bu haftaki katalogda, Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, 3'lü Dekoratif Ahşap Fener gibi pek çok ürün dikkat çekiyor. Haberimizin içerisinden 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

13 Mayıs broşürü içerisinde Kablosuz Klavye Mouse Set 79,90 TL, 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 229 TL fiyatı ile bulunuyor. Birçok bebek ürünü bu hafta satışa çıkarılıyor. Bu ürünler arasında bebek maması hazırlayıcı, anne yanı bebek yatağı, bebek oturağı, bebek alt açma seti, pijama takımı da bulunuyor.

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13 Mayıs BIM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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