13 Mayıs BIM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu corona virüsü ile uğraştığımız bu günlerde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Market tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü getirilen aktüel ürünlerin, Çarşamba günü raflardaki yerini alacağı belirtildi. Hal böyle olunca, pek çok vatandaş '13 Mayıs BIM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?' sorusunu araştırmaya başladı. Birbirinden farklı ve kaliteli ürünü ucuz bir şekilde tüketiciyle buluşturan marketin bu haftaki ürünleri de dikkatlerini üzerine çekecek. Bu haftaki katalogda, Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, 3'lü Dekoratif Ahşap Fener gibi pek çok ürün dikkat çekiyor. Haberimizin içerisinden 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

13 Mayıs broşürü içerisinde Kablosuz Klavye Mouse Set 79,90 TL, 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 229 TL fiyatı ile bulunuyor. Birçok bebek ürünü bu hafta satışa çıkarılıyor. Bu ürünler arasında bebek maması hazırlayıcı, anne yanı bebek yatağı, bebek oturağı, bebek alt açma seti, pijama takımı da bulunuyor.