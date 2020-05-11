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16 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklandı

'da 16 yaşındaki R.S., tartıştığı arkadaşı 15 yaşındaki K.T. tarafından bacağından bıçaklandı. Olayın yaşandığı parkın çevresinde yaşayan vatandaşlar ise "Parktaki kavgalardan usandık. Burada olaysız gün geçmiyor. Yaralanan kişi birkaç gün önce tabancayla etrafa ateş etmişti"

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.5.2020 16:51 Son Güncelleme: 11.5.2020 17:11 ABONE OL
16 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklandı

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 134 Sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Parka gelen R.S. ve arkadaşı K.T., bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı. R.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T. tarafından sol bacağından iki kez bıçaklandı.

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K.T. olay sonrası kaçarken, çevredekiler 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri R.S'yi, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. R.S. polise, kendisini yaralayanın K.T. olduğunu söyledi. Polis K.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevrede oturanlar, gençlerin parktaki kavgalarından usandıklarını söyledi. Bir mahalleli, parkta olaysız gün geçmediğini belirterek, yaralanan kişinin birkaç gün önce tabancayla etrafa ateş ettiğini ileri sürdü.

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16 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklandı
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