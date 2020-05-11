19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla getirilen önlemler arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı da yer alıyor. Hafta sonları uygulanan yasak kimi zaman resmi tatillerde de uygulanıyor. Önümüzdeki en yakın resmi tatil Ondokuzmayıs. Bu sebeple de vatandaşlar 2020 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı mı, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bugün çok kritik bir Kabine toplantısı daha yapılacak. Bu toplantıdan da önemli kararlar çıkması bekleniyor.

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK M?

Başkan Erdoğan'ın alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir kararın da alınması bekleniyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ve alınan kararlarda son durum ne?

İşte, merak edilen detaylar...