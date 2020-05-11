AVM açılmadan geldi, sözleri ile şaşırttı: Özlem duyuyorum...

Koronavirüs ile mücadelede ikinci döneme girildi. Gevşemelerin başladığı dönemin ilk gününde AVM'ler büyük ilgi gördü. AVM önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bir vatandaş AVM henüz açılmadan geldi. Vatandaş, erken gelmesinin sebebini "özlem duymak" olarak açıklarken, alışveriş için değil, dolaşmak için geldiğini söyledi. Vatandaşın maskesini takmaması, cebinde taşıması da dikkat çekti.

AVM AÇILMADAN GELDİ: ÖZLEM DUYUYORUM

AVM açılmadan saatler önce gelen bir vatandaş maskesiz bir şekilde AVM'nin açılmasını bekledi. AVM'dekiler iserse maskesini takacağını söyleyen vatandaş, gezeceğini ifade etti. Vatandaş, "Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız" diye konuştu.

AVM'LERDE GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı.

Normalleşme kapsamında saat 10.00'da açılan AVM'ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler içeriye ateşler ölçülerek alındı. Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları konuldu. AVM'nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.

'Yeni Normal Hayat' başlıyor! AVM'lerde ilk gün

SON DAKİKA... Yeni Coronavirüs tedbirleriyle AVM'ler açıldı! İşte açılan AVM'lerin yeni hali

Son dakika: Skandal corona virüs iddiasına açıklama geldi! Çin ve DSÖ...

Son dakika haberi: Corona virüsün bulaşma hızı azaldı! Corona virüs daha önce bir kişiden 16 kişiye bulaşıyordu; şimdi ise...