Baldızı ve bacanağını öldürdü, çığlıkları eşine dinletti

Erzurum'da, bir kadına taciz içerikli mesajlar attığı için meslekten ihraç edilen eski uzman çavuş Mükremin Turan (41), önceki akşam, 2 ay önce boşandığı eski eşi Fatma Çelik ile bacanağı arasında ilişki olduğunu öne sürmeye başladı. Bu iddiayla eşi ve bacanağını tehdit eden Turan, önceki akşam silahını alıp, bacanağının evinin önünde beklemeye başladı. 22.00 sıralarında evlerine gelen ve 1.5 yıllık evli Fatih Özmen (27) ve eşi Hatice Özmen (29), araçlarını park etti.Bu sırada sürücü kapısını açan Mükremin Turan önce direksiyondaki Fatih Özmen'i, ardından da araçtan inip kaçmaya çalışan Hatice Özmen'i vurdu. Fatih Özmen olay yerinde ölürken ağır yaralanan ve duran kalbi sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Hatice Özmen, kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Turan'ın, cinayetlerden önce eşini arayarak "Şimdi kardeşini ve onun kocasını öldüreceğim" dediği ve öldürme anını ve çığlıklarını saniye saniye eşine dinlettiği, olayın ardından da eşinin banka hesabına "kan paran hayırlı olsun" başlığıyla 32 bin lira gönderdiği ortaya çıktı.Fatma Çelik, ifadesinde "İki ay önce kardeşim Hülya hasta olduğu için eniştemle birlikte bizde kaldılar. Fatih esprili bir çocuktu, yaptığı espriye gülünce, eski eşim bunu takıntı haline getirdi ve 'Senin Fatih'le birlikte olduğunu düşünüyorum' demeye başladı. Bana, 'kardeşlerini öldürürüm' diyordu. Bu yüzden kız kardeşimi üzerine bir şarjör boşaltıp öldürdü. Kardeşimin çığlıklarını dinletti" dedi.