Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? 2020 Banka çalışma saatleri

Ülkemizde corona virüsü önlemlerine karşı banka çalışma saatleri değiştirilmişti. 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla 'bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararı neticesinde bankalarda çalışma saatleri genişletilmiş ve yoğunluğun önüne geçilmiş oldu. Son olarak bazı bankalar normal mesaiye dönerken, bazıları eski düzene devam edeceğini açıkladı. Uygulamayla birlikte Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank gibi bankalarda çek, senet, hesap açma kapama işlemleri olan vatandaşların mesai saatleri içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Garanti, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? İşte güncel 2020 Banka açılış ve kapanış saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Corona virüsü pandemisine karşı banka çalışma saatleri değiştirilmişti. Bankaların bir kısmı mesai saatlerini değiştirirken, bazı bankalar da 09.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurdu. Buna göre; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte merak edilenler…