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'da bulunan ilgi odağı oldu

'nın ilçesinde aç ve bitkin düşmüş halde bulunan , kentteki belediye hayvan bakımevine götürüldü. Burada gözetim altında tutulan sevimli hayvan, personelin ilgi odağı oldu. Muğla'da görülmeyen bir canlı olan feretin bölgeye nasıl geldiği anlaşılamadı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.5.2020 16:59 Son Güncelleme: 11.5.2020 17:17 ABONE OL
Bodrum'da bulunan feret ilgi odağı oldu

Bodrum Gürece Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bulunan sansargiller ailesinden, gelincik ve kokarcalarla akraba bir tür olan feret, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi.

TAVŞAN AVLAMAK İÇİN KULLANILIYOR

Evcilleri genellikle tavşan avlamak için kullanılan ancak Muğla bölgesinde pek rastlanılmayan feretin aç kaldığı için bitkin düştüğü yapılan sağlık kontrolünde belirlendi.

Bölgeye nasıl geldiği anlaşılamayan yabani hayvan, bir süre gözlem altına tutulacak.

Bu arada, iki ay kadar önce yaralı bulunarak aynı bakımevine getirilen eşek ise tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendirilecek.

Köyde karşılaştığı vaşağı 'pisi pisi' diye çağırdı...

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Bodrum'da bulunan feret ilgi odağı oldu
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