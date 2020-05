Bu hafta A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat!

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu her zaman olduğu gibi büyük fırsatlarla geliyor. Her cuma olduğu gibi bu hafta da 14 Mayıs tarihinden itibaren başlayacak olan büyük indirimler her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise Toshiba full hd televizyon ve birbirinden kaliteli küçük ev aletleri oluyor. Teknolojik aletlerdeki büyük indirim vatandaşlar tarafından haftanın ilk günlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler katalog listesinde neler var? İşte 14 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! BÜYÜK FIRSAT!

Her hafta Perşembe günleri mağazalarındaki rafları yenileyerek yepyeni ürünlere yer veren marka BİM aktüel kataloğu yayınladı. 14 Mayıs 2020 itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren market zinciri vatandaşlara ucuz ve hesaplı alışveriş fırsatı sunacak. Vatandaşlar düzenli olarak "A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor...

İşte yayınlanan katalog...