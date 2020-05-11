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Bu hafta 2020 ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat!

Haftanın ürünler kataloğu markanın resmi sitesi üzerinden müşteriyle buluştu. Her zaman olduğu gibi müşterilerine ucuz ve kaliteli alışveriş fırsatı sunan market zinciri her zaman olduğu gibi özellikle teknoloji fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan; yaz aylarının gelmesiyle beraber bahçe ve teraslarda kullanılabilecek olan 3 kişilik salıncak, oturma grubu gibi ürünler de haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Çamaşır makinesi, turbo fırın ve küçük ev aletlerindeki indirimleri ile her Perşembe olduğu gibi raflarını yenileyecek olan market zinciri ülkenin dört bir yanında hizmet vermeye devam ediyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 14 Mayıs tarihinden itibaren raflarda yerini alacak olan A101 aktüel ürünler kataloğu…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 01:12 ABONE OL
Bu hafta A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat!

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu her zaman olduğu gibi büyük fırsatlarla geliyor. Her cuma olduğu gibi bu hafta da 14 Mayıs tarihinden itibaren başlayacak olan büyük indirimler her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise Toshiba full hd televizyon ve birbirinden kaliteli küçük ev aletleri oluyor. Teknolojik aletlerdeki büyük indirim vatandaşlar tarafından haftanın ilk günlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler katalog listesinde neler var? İşte 14 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! BÜYÜK FIRSAT!

Her hafta Perşembe günleri mağazalarındaki rafları yenileyerek yepyeni ürünlere yer veren marka BİM aktüel kataloğu yayınladı. 14 Mayıs 2020 itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren market zinciri vatandaşlara ucuz ve hesaplı alışveriş fırsatı sunacak. Vatandaşlar düzenli olarak "A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor...

İşte yayınlanan katalog...

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Bu hafta A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat!
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