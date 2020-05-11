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Bu olacak mı? 16-17-18-19 Mayıs Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Bu var mı? Ülkemizde corona virüsü ile mücadele sürecinde haftasonları uygulanmaya devam eden dışarı çıkma kısıtlamasının bu hafta da olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada 16-17-18-19 Mayıs tarihleri ile ilgili açıklamayı Kamuoyuna duyuran Recep Tayyip Erdoğan öte yandan Geçlik ve Spor Bayramı'nda yasağın uygulanacağı bilgisini vermişti. Buna göre; binlerce vatandaş "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna ilişkin güncel ve doğru bilgiyi internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Peki, Kabine toplantısı sonrası alınan karar ile bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde uygulanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 16-17-18-19 Mayıs Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında tüm yurttaki gündem " olacak mı?" sorusu oldu. Buna göre; Salı gününe denk gelen Gençlik ve Spor Bayramı'nda kısıtlamanın yapılacağı haberi kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Bununla beraber haftasonları uygulanmaya devam eden kısıtlama sürecine ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı binlerce vatandaşın cevap aradığı bu soruya da yanıt vermiş oldu. Peki, 16-17-18-19 Mayıs Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Normalleşme planlarına dair ilk adımların atılmasıyla beraber milyonlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde? İşte detaylar…

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 16-17-18-19 Mayıs Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?
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