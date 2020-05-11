Camiler ne zaman açılacak? Corona virüsü sonrası bayram namazında camiler açık olacak mı?

Camiler ne zaman açılacak? Birim Kurulu tavsiyesi üzerine bir çok işletme yeniden faaliyete geçti. Virüsün yayılmasını önlemek için camilerde geçici olarak kapatılmıştır. Koronavirüsü vaka sayısı artışı azaldığı için alınan önlemler ve tedbirlerin bir kısmı gevşetildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar camiler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki diğer dişleri başkanı konuyla ilgili açıklama yaptı mı ve camiden ne zaman açılacak?

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Müslümanların kutsal mekanları olan camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı sessiz geçiriyor. Salgını önleme çalışmaları kapsamında ibadete ara verilen camilerin yeniden ibadete açılacağı tarih, vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. İşte, konuyla ilgili son durum ve muhtemel senaryolar...