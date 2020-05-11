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Camiler ne zaman açılacak? virüsü sonrası bayram namazında camiler açık olacak mı?

virüsü önlemleri kapsamında genelinde camiler kapatılmıştı. Virüsün etkisini azaltması ile birlikte bir çok işletme ve mekan yeniden açıldı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar camiler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki camiler ne zaman açılacak bayramda açık olacak mı? Özellikle Ramazan Bayramı'nda camiler açık olacak mı sorusu birçok vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizde, Camiler açıldı mı sorusunun yanıtı ile birlikte ibadethaneler konusundaki tüm detaylar yer almaktadır. İşte 2020 camileri ne zaman açılacak sorusunun cevabı.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 10:51 Son Güncelleme: 11.5.2020 10:55 ABONE OL
Camiler ne zaman açılacak? Corona virüsü sonrası bayram namazında camiler açık olacak mı?

Camiler ne zaman açılacak? Birim Kurulu tavsiyesi üzerine bir çok işletme yeniden faaliyete geçti. Virüsün yayılmasını önlemek için camilerde geçici olarak kapatılmıştır. Koronavirüsü vaka sayısı artışı azaldığı için alınan önlemler ve tedbirlerin bir kısmı gevşetildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar camiler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki diğer dişleri başkanı konuyla ilgili açıklama yaptı mı ve camiden ne zaman açılacak?

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Müslümanların kutsal mekanları olan camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı sessiz geçiriyor. Salgını önleme çalışmaları kapsamında ibadete ara verilen camilerin yeniden ibadete açılacağı tarih, vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. İşte, konuyla ilgili son durum ve muhtemel senaryolar...

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Camiler ne zaman açılacak? Corona virüsü sonrası bayram namazında camiler açık olacak mı?
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