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Haberler Yaşam Haberleri CANLI | TOKİ Isparta kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ 700 konut Isparta Çünür kura sonuçları isim listesi sorgulama - 11 Mayıs

CANLI | kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ 700 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama -

kura sonuçları isim listesi açıkandı! TOKİ kura çekilişi günü erken saatlerde başladı. 100 Bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta Çünür'e TOKİ tarafından inşa edilen konular sahiplerini buldu. İnşaatı devam eden TOKİ Isparta Çünür konutlarında toplam 700 daire olacak. Bu 700 sosyal konut arasında ise 490 konut 2+1 tipinde, 210 konut 3+1 tipinde inşa ediliyor. Haberimizde, 100 Bin sosyal konut kapsamında yapılan TOKİ kura çekilişi sonrası TOKİ Isparta Çinür kura sonuçları yer almaktadır. İşte, TOKİ Isparta Çünür kura sonuçları isim listesi.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 16:37 Son Güncelleme: 11.5.2020 16:54 ABONE OL
CANLI | TOKİ Isparta kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ 700 konut Isparta Çünür kura sonuçları isim listesi sorgulama - 11 Mayıs

kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Çünür konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan binlerce Isparta'lı vatandaş, TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Faceboo sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Isparta Çünür kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. TOKİ Isparta kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Isparta Çünür projesi içerisinde toplam 700 konut olacak. Bu konutların arasında 490 konut 2+1 tipinde, 210 konut 3+1 tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Isparta Çünür kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ 2020

Haberimizde, TOKİ Isparta kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

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CANLI | TOKİ Isparta kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ 700 konut Isparta Çünür kura sonuçları isim listesi sorgulama - 11 Mayıs
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