CANLI | TOKİ Isparta kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ 700 konut Isparta Çünür kura sonuçları isim listesi sorgulama - 11 Mayıs

TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Isparta Çünür konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan binlerce Isparta'lı vatandaş, 11 Mayıs TOKİ Isparta Çünür kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Faceboo sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Isparta Çünür kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. TOKİ Isparta kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Isparta Çünür projesi içerisinde toplam 700 konut olacak. Bu konutların arasında 490 konut 2+1 tipinde, 210 konut 3+1 tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Isparta Çünür kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ 2020

Haberimizde, TOKİ Isparta kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.