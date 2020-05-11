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şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi

'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı 'ı (38) tabancayla öldüren Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tekraş (49) teslim oldu. Muhtar Tekraş, ifadesinde seçimlerde aday olmaması yönünde telkinde bulunan Baş ile aralarında husumet olduğunu, olay günü de orman köylülerine verilen odun konusunda tartıştıklarını söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.5.2020 15:41 ABONE OL
Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi

Olay, geçen cuma günü Hendek Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih Tekraş tartıştığı Turgay Baş'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan Tekraş, bugün polise teslim oldu. İfadesinde, yerel seçimlerde aday olmaması için Turgay Baş ile çevresinin kendisine telkinde bulunduğunu öne süren Tekraş, buna rağmen seçime girdiğini, kazanınca da husumetin başladığını ileri sürdü.


Turgay Baş

ODUN NEDENİYLE TARTIŞTIK

Muhtar Salih Tekraş, seçimlerin ardından 2 aile arasında yaşanan her olayın tartışmaya dönüştüğünü, olay günü de orman köylülerine verilen odun nedeniyle tartıştıklarını anlattı.

Tekraş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi
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