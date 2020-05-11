Düğünler ne zaman serbest olacak ve nasıl yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak, ilgili genelge yayınlandı mı?

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını nedeni ile nişan ile düğün salonu gibi yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durduruldu, düğünler de ertelendi. Yayınlanan ilgili genelge ile beraber düğünlerin ertelenmesi, Mayıs ve Haziran gibi yakın tarihlerde evlenecek olan çiftlerin bu planlarını askıya almasına sebep oldu. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan normalleşme planının ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Yakın zamanda evlenecek olanlar başta olmak üzere, işletme sahipleri tarafından 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler yapılacak mı?' sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ile düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de bir hayli arttırdı. Bu doğrultuda, sosyal medyada konuşulan 'düğünlerin eylül ayına ertelendiği' iddiaları da konuya yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. Peki, düğünler ne zaman yapılabilecek, serbest olacak? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...