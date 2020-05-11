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: Gelişlerinizi bayramdan sonraya erteleyin

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi , Ramazan Bayramı'nda başka kentlerden ilçeye gelmek isteyen vatandaşlara, "Çocuklarınız ve ailenizin sağlığı için gelişlerinizi bayramdan sonraki salgının azaldığı bir güne erteleyin" çağrısında bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.5.2020 12:38 ABONE OL
Düziçi Kaymakamı: Gelişlerinizi bayramdan sonraya erteleyin

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, koronavirüs salgını başladığı günden bu yana ilçede tedbirlerin en üst seviyede alındığını ve mücadelenin aynı şekilde devam ettiğini bildirdi. İlçede virüs vakalarının kent dışından gelenler nedeniyle görüldüğüne dikkat çeken Kaymakam Almalı, "Dünya olarak olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz. Eskisinden daha fazla birlik ve beraberliğe, fedakarlığa ihtiyacımız var. Bu süreci en az zararla atlatmanın tek yolu da bu gözükmektedir" diye konuştu.

GÜN FEDAKARLIK GÜNÜYSE, O GÜN BUGÜNDÜR
Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatan Almalı, şöyle devam etti:
"Ben inanıyorum ki bayram sürecini kazasız atlatabilirsek çok ciddi vakalarla karşılaşmayacağız inşallah. Özellikle il dışında ikamet eden, çalışan vatandaşlarımız, biliyoruz yakınlarınızı özlediniz ve görmek istiyorsunuz. Fakat gün fedakarlık günüyse o gün bu gündür. Sizlerden ricamız başta kendi çocuklarınız ve ailenizin sağlığı için gelişlerinizi bayramdan sonraki salgının azaldığı bir güne ertelemeniz. Ancak o zaman geldiğinizde sevdiklerinizle daha güzel güvenli ve nitelikli bir zaman geçirebilirsiniz. Ben siz değerli hemşerilerimizin, gelişlerini bayram sonrasına daha uygun bir zamana erteleyerek aileniz ve Düziçi için büyük fedakarlıkta bulunacağınıza inanıyorum."

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Düziçi Kaymakamı: Gelişlerinizi bayramdan sonraya erteleyin
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