Google'dan Tomris Uyar sürprizi! Tomris Uyar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne zaman öldü? Tomris Uyar'ın hayatı ve eserleri!

Google'ı bir şeyler araştırmak için açanlar, Tomris Uyar için yapılan Doodle çalışması ile karşılaştı. Küresel arama motoru, Türk öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar'ı anasayfasına taşıyarak özel bir Doodle çalışmasına yer verdi. Edebiyat tarihimizde önemli bir yer edinen ismin 79. doğum gününü kutlayan Google'ın bu Doodle çalışması ise kafalarda soru işaretine neden oldu. Zira, Tomris Uyar'ın doğum günü tarihi 15 Mart olurken ölüm yıl dönümü tarihi ise 4 Temmuz!

GOOGLE'DAN TOMRİS UYAR SÜRPRİZİ

Bugün Google'ı açanlar, Tomris Uyar için yapılan ve 'Tomris Uyar'ı anıyoruz' şeklindeki Doodle çalışması ile karşılaştı.

TOMRİS UYAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Turgut Uyar ve Ülkü Tamer gibi edebiyatımızdaki önemli iki isimle evlilik yapan Tomris Uyar'ın hayatı ise merak konusu oldu. Uyar'ın hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 'Tomris Uyar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne zaman öldü?' sorularına yanıt arıyor.

İşte, Tomris Uyar'ın hayatı ve eserleri;