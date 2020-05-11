Hababam Sınıfı Yeniden konusu: Habam Sınıfı yeniden oyuncuları, yönetmeni ve konusu

Hababam Sınıfı Yeniden oyuncuları şaşırtıyor! Türk sinemasının efsaneleri arasında yerini alan Hababam Sınıfı serisinin yenisi çekildi. Hababam Sınıfı Yeniden bu akşam televizyon ekranlarında seyirci ile buluşacak! Son dönemlerde yer aldığı projelerde önemli başarılar elde eden genç yönetmen Doğa Can Anafarta, yeni film Hababam Sınıfı Yeniden galasında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Hababam Sınıfı yeniden 2019 yılının en dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyordu. Televizyon ekranlarında ilk defa seyirciyle buluşacak olan Hababam Sınıfı yeniden filmi konusu ve oyuncu kadrosu, filmi ik defa seyredecekler için merak konusu oldu.

HABAM SINIFI YENİDEN: KONUSU, OYUNCU KADROSU

Peki Hababam Sınıfı yeniden filmi oyuncuları kimler filmin konusu ne nerede çekildi? Haberimizde hababam Sınıfı yeniden konusu oyuncu kadrosu...