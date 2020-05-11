‘Hakimi tanıyorum’ deyip 70 bin lirasını aldı! Duruşmalara dahi katılmayan avukat Ağır Cezalık oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklu bulunan müştekinin oğlunun, suçun vasfının değişmesini sağlayıp mahkeme hakimini tanıması sebebiyle de tahliye ettireceğini vaad eden şüpheli avukat Selçuk B.'ye güvendiği kaydedildi.

70 BİN LİRA ALDI, DURUŞMALARA KATILMADI

İddianamede, şüphelinin müştekiden 70 bin lira tahsil ettiği, buna rağmen vekaletname düzenlettirilmesi talebinde bulunmayıp duruşmalara katılmayarak müvekkilinin 12 yıl 6 ay hapsi ve adli para cezasıyla cezalandırılması kararının verilmesine sebebiyet verdiği belirtildi.

Şüpheli avukatın tahsil ettiği ücreti iade etmemesi üzerine hakkında icra müdürlüğünce başlatılan takip dosyasına da ödeme yapmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Bu kapsamında savcılık şüpheli avukat Selçuk B. hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.