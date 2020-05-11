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Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? Kim Olmaz İster yarışmasında az önce sorulan sorunun yanıtı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.5.2020 22:29 Son Güncelleme: 11.5.2020 22:29 ABONE OL
Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? Kim Milyoner Olmaz İster yarışmasında az önce sorulan sorunun yanıtı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir?

A) Karabuğday

B) Madımak

C) Bambu

D) Lale

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? Kim Milyoner Olmaz İster yarışmasında az önce sorulan sorunun yanıtı!
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