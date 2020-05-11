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'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul giriş çıkış seyahat kısıtlaması kaldırıldı mı, ne zaman bitecek?

Bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklaması sonrası 9 ilimizde daha kısıtlamasının kaldırıldığı bildirildi. Bu açıklama sonrasında 'da giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan bu karar ilk olarak 30 büyük şehir ve Zonguldak ilimizi kapsıyordu. Ancak sonrasında normalleşme planı çerçevesinde bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırıldığı açıklamaları peş peşe geldi. Buna göre; ülkemizdeki en yüksek vaka sayısının bulunduğu ilimiz olan İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul giriş çıkış kısıtlaması ne zaman kaldırılacak? İşte konuya ilişkin tüm son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…

Giriş Tarihi: 11.5.2020 21:53 ABONE OL
İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul giriş çıkış seyahat kısıtlaması kaldırıldı mı, ne zaman bitecek?

Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması olan illerimizin bazılarında kısıtlamanın kaldırıldığı haberleri gelmeye devam ediyor. Tam bu noktada; vaka sayısının en yoğun görüldüğü ilimiz olan 'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu vatandaşların gündem maddeleri arasında bulunarak internet aracılığı ile yanıt arıyor. Normalleşme planı çerçevesinde bugün yapılan açıklamada 9 ilimizde daha giriş çıkış kısıtlamasının sona erdiği bildirilirken konuya ilişkin tüm gelişmeleri de takip ediliyor. Peki, İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul şehir dışı yasağı ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

İSTANBUL ŞEHİR DIŞI YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile beraber alınan kararlar doğrultusunda 9 ilimizde daha seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; binlerce kişi İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtını merak ediyor.

İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar…

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İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul giriş çıkış seyahat kısıtlaması kaldırıldı mı, ne zaman bitecek?
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