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'de 'ye silahlı saldırı

'in Bornova ilçesinde bulunan bir 'ye pompalı tüfekle ateş açan kişi kaçtı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.5.2020 07:00 ABONE OL
İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi 4174 sokakta bulunan AVM'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Kafasında kar maskesi bulunan şüpheli, yaklaşık 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

AVM'nin güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler çok sayıda boş fişek buldu.

Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki kameraları incelemeye aldı.

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İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı
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