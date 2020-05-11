Kars, Erzurum ve Ardahan beyaza büründü

Erzurum, Kars ve Ardahan etkili olan kar yağışı nedeniyle mayıs ortasında beyaza büründü. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde önceki gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, dün sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sabah beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışı dolayısıyla ilçedeki sarıçam ormanları ve Cıbıltepe Kayak Merkezi karla kaplanırken ekili alanlar kar altında kaldı. Yeşilin ve beyazın birleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.Erzurum'da da yüksek kesimlerde ve şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Kentin gözde kayak merkezi Palandöken'i tamamen beyaza bürüyen kar yağışına bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken bazıları da mayısta etkili olan kara şaşırdı. Oltu ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Ardahan'da uzun süredir aralıklarla etkili olan yağmur, önceki gün akşam akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent, dün sabaha beyaz bir örtüyle kaplandı.