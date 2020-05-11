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'de kısıtlama sonrası yoğunluk

'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.5.2020 15:42 ABONE OL
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerinden Kayseri'de, kentin en işlek cadde ve sokaklarında haftanın ilk insan yoğunluğu oluştu.

Vatandaşlar havaların da ısınmasıyla banklarda oturdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Vatandaşların, PTT ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Beylikdüzü'nde bir AVM önünde kuyruklar oluştu! Sosyal mesafe unutuldu

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Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
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