Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerinden Kayseri'de, kentin en işlek cadde ve sokaklarında haftanın ilk insan yoğunluğu oluştu.

Vatandaşlar havaların da ısınmasıyla banklarda oturdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Vatandaşların, PTT ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Beylikdüzü'nde bir AVM önünde kuyruklar oluştu! Sosyal mesafe unutuldu