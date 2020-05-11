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'de minibüs devrildi: 10 yaralı

'de mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.5.2020 14:34 Son Güncelleme: 11.5.2020 14:38 ABONE OL
Kırşehir'de minibüs devrildi: 10 yaralı

Kemal Aldeniz idaresindeki 34 UKC 49 plakalı minibüs, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Özbağ beldesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile aynı aileden Emine, Hüseyin, Zeynep, Zeliha, Salih, Zehra, Melek, Sümeyye ve Mustafa Aldeniz yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün Kırıkkale'den Kayseri istikametinde bulunan bir köye gittiği öğrenildi.

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Kırşehir'de minibüs devrildi: 10 yaralı
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