Kuaförler ve berberler bugün açık mı, çalışıyor mu? Berberler ve kuaförler ne zaman, saat kaçta açılır ve kaçta kapanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan normalleşme adımları, 11 Mayıs itibarı ile başladı. Bilindiği gibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında güzellik merkezleri, kuaför ve berberlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Vaka sayısındaki düşüşe paralel olarak, berber ve kuaförlerin açılacağı geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, güzellik merkezi, kuaför ve berberlerin belirli şartlara uymak koşulu ile tekrardan faaliyete geçebilecekleri kamuoyuna açıklanmıştı.

BERBERLER VE KUAFÖRLER KAÇA KADAR AÇIK?

Bu noktada, randevu alarak berber ve kuaföre gidecek olan vatandaşlar da 'Berberler ve kuaförler ne zaman, saat kaçta açılır ve kaçta kapanır?' sorularına yanıt aramaya başladı. Zira, açılış ve kapanış saatleri arasında randevulu çalışacak olan bu yerlerin uyması gereken belirli şartlar bulunuyor. Berber ve kuaförlerin saat kaçta açılıp kaçta kapanacağı da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile belli oldu.

KUAFÖRLER VE BERBERLER BUGÜN AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Haberimizin detaylarından, güzellik merkezi, kuaför ve berberlerin çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; 'Kuaförler ve berberler bugün açık mı, çalışıyor mu?' sorularına yanıt bulabilirsiniz.