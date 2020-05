Haberler Yaşam Haberleri On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 11 Mayıs On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 11 Mayıs On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama On Numara 11 Mayıs çekilişini yakından takip eden vatandaşlar, geçen hafta üç kişinin bildiği sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 926. kez gerçekleşen On Numara çekilişinde 10 bilen olmamış ve 463.402,21 TL’lik büyük ikramiye devir etmişti. 9 bilen kişi sayısı ise 134 olmuştu. Peki, 927. hafta On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 11 Mayıs MPİ On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 08:58 ABONE OL