Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının motoruna girdi

Esenler Mahallesi'ndeki evinden Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerine gitmek üzere 34 AJA 964 plakalı otomobine binerek yola çıkan Gökhan Topay, yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra trafik ışıklarında durduğunda, motor kısmından gelen kedi sesini duydu. Motor kaputunu açarak kediyi çıkarmaya çalışan Topay, başarılı olamayınca Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayıp, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobilin motor ve alt kısmında kediyi aramaya başladı. Kedi ise kendisini kurtarmak isteyen görevlilerden sürekli kaçtı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de şaşkın bakışları arasında devam eden kurtarma operasyonunda, kedinin otomobilin arkasında park halinde olan itfaiye aracının altına kaçtığı anlaşıldı.

Otomobil sürücüsü Gökhan Topay, "Kediyi emin ellere teslim ettik" diyerek, görevlilere teşekkür ettikten sonra otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

BU KEZ DE İTFAİYE ARACININ MOTORUNA GİRDİ

Uzun süre otomobilin motor kısmında kediyi arayan itfaiye ekipleri, bu kez de kendilerine ait aracın altında kediyi aramaya başladı. Kedinin arka tekerlek bölümünde olduğu görüldü. Bir görevli kediyi bulunduğu yerden almak için itfaiye aracının altına girdi, ancak kedi buradan da çıkıp itfaiye aracının motor kısmına kaçtı. Görevliler, itfaiye aracının motor kaputunu açıp, kez ellerindeki aparat ile kediyi yakalamayı başardı. Kedinin çok korktuğu gözlendi.

Kedi taşıma çantasına güçlükle konulan yavru kedi, veterinere götürüldü.

Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonunda kedinin terlettiği itfaiye görevlileri ise, "Bizi baya bir uğraştırdı. Hareketli bir arkadaş. Yakalanmaya niyeti yoktu" dedi. Kurtarılan kedi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere belediye veterinerine götürüldü.