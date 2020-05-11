Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı sonrası bayramda sokağa çıkma yasağı açıklamaları bekleniyor

Bütün dünyada etkisini gösteren corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgını nedeniyle bir çok işletme ve kurumun faaliyetlerini ara verirken farklı ülkelerde de karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulamalar uygulanıyor. Türkiye'de de hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmiştir. Ramazan ayı sonunda bayram olması nedeniyle bu tarihlerde de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı milyonlarca vatandaş için merak konusu oldu. Peki Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili muhetemel senaryo...