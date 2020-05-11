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olacak mı? Kabine toplantısı sonrası bayramda sokağa çıkma yasağı açıklamaları bekleniyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünü önlemek amacıyla getirilen hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Sadece hafta sonları değil resmi tatillerde de sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılıyor. yaklaştığı için vatandaşlar bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Peki ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapıldı mı son durum ne. Haberimizde Ramazan bayramı Sokak çıkma yasağı ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 12:32 Son Güncelleme: 11.5.2020 12:40 ABONE OL
Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı sonrası bayramda sokağa çıkma yasağı açıklamaları bekleniyor

Bütün dünyada etkisini gösteren corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgını nedeniyle bir çok işletme ve kurumun faaliyetlerini ara verirken farklı ülkelerde de karantina ve uygulamalar uygulanıyor. Türkiye'de de hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmiştir. Ramazan ayı sonunda bayram olması nedeniyle bu tarihlerde de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı milyonlarca vatandaş için merak konusu oldu. Peki sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili muhetemel senaryo...

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Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı sonrası bayramda sokağa çıkma yasağı açıklamaları bekleniyor
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