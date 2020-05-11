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, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? Restoran ve otellerin açılış tarihi belli oldu!

Kafeler, oteller ve ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, kafeler, restoranlar ve otellerin faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre, otellerin ve sadece paket servis yapmaların izin verilen restoranların açılış tarihi belli oldu. Peki, lokantalar, restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 11.5.2020 15:15 ABONE OL
Restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? Restoran ve otellerin açılış tarihi belli oldu!

Sosyal hayatta normalleşme süreci 11 Mayıs itibarı ile başlarken oteller, kafeler ve ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Koronavirüsü vakalarının ardından restoranlar, kafeler, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Öyle ki, İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

RESTORANLAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların ve otellerin açlılış tarihi;

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Restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? Restoran ve otellerin açılış tarihi belli oldu!
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