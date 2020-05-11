Sağlığa zararlı 1,5 ton sakatat imha edildi

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimler çerçevesinde bu kez ruhsatsız, hijyen kurallarına uyulmayan mekanda "sakatat" üretimi yapan iş yerine operasyon yaptı. Fevzipaşa Mahallesi, Vefa Caddesi üzerinde kepenkleri kapalı iş yerine Seyhan Belediyesi'ne bağlı Sağlık Müdürlüğü ekibi, Gıda Mühendisi ve Veterinerle birlikte İl ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri eşliğinde yapılan operasyonda ilk etapta kötü görüntü ve koku ile hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

Denetimlerde, iş yerinin ruhsatsız, yaklaşık 1,5 ton sakatat etin sağlıksız ve çalışma şartlarının hijyen kurallarına ve çalışma yönetmeliğine uymadığını tespit etti. İş yerine ceza kesilirken, 1,5 ton sağlıksız sakatata el konularak imha edildi. "Kelle" , "paça çorba" ve sucuk yapılan ürünlerinden oluşan koyun başları ve etler zabıta tarafından götürülerek imha edildi. İş yeri de mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Covid-19 salgının da hizmetleri, halk sağlığı öncelikli gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sıkı şekilde yaptığımız imalathane ve iş yeri denetimleriyle de toplum sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız. Denetimlerimiz aralıksız şeklide sürdürülecek"dedi. Zabıta birimlerinin periyodik denetimlerinde tespit ettiği sağlıksız üretim yapan imalathaneyi mühürlediğini ifade eden Başkan Akay şöyle konuştu:

"Hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını tehdit eden üretim yapan iş yerinin faaliyeti durduruldu. Bu iş yerinde Covid-19'a iyi geldiği söylenen ve talebi artan kelle-paça çorba için sakatat et üretiliyordu. Bu sağlıksız ürünleri, ele geçirmemiş olsaydık İstanbul ve İzmir'e gönderileceklerini öğrendik. Bu nedenle başta Adanalı hemşehrilerimiz olmak üzere İstanbul ve İzmir'de yaşayan yurttaşlarımızın sakatat ürünleri tüketirken seçici olmalarını öneriyorum."