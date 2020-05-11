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önce görme yetisini sonra da hayatını kaybetti

’nin Tavas ilçesindeki ’nde temizlik görevlisi olarak çalışan (45), içtiği dolayı tedavi gördüğü hastanede önce görme yetisini, ardından hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.5.2020 19:17 ABONE OL
Sahte rakıdan önce görme yetisini sonra da hayatını kaybetti

Tavas Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kurun, iddiaya göre Samanlık mahallesindeki evinde geçtiğimiz çarşamba günü içtiği sahte rakıdan rahatsızlandı. Yakınları tarafından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurun, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Kurun, ilk olarak görme yetisini kaybetti. Durumu ağırlaşan Kurun, dün hayatını kaybetti. Etil alkol sonucu öldüğü tespit edilen, evli iki çocuk babası olan Kurun'un cenazesi, Samanlık Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Sahte rakıdan önce görme yetisini sonra da hayatını kaybetti
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