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başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar? E Devlet ile seyahat yol izin belgesi başvuru sorgulama!

başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar sorularının yanıtları, yola düşecek olan vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta, 24 ilimizde şehir dışına çıkma yasağı 15 gün süre ile uzatılmıştı. Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar açıklanırken başvuru işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı da duyuruldu. Şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da bir an önce E Devlet ve ALO 199 hattı ile seyahat izin belgesi başvurusu sorgulama yapmak istiyor. Peki, 2020 seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kimlere veriliyor? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır sorularının yanıtlarını arayanlar doğru yerdeler! İşte, ALO 199 hattı ve seyahat izin belgesi başvuru sonucu E Devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 11.5.2020 16:07 ABONE OL
Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar? E Devlet ile seyahat yol izin belgesi başvuru sorgulama!

Son dakika haberi! Geçtiğimiz hafta, ülkemizdeki 24 il için şehir dışına çıkma yasağı 15 gün süre ile daha uzatıldı. Durum böyle olunca da, şehir dışına çeşitli nedenlerden dolayı çıkmak isteyen vatandaşların İçişleri Bakanlığı'ndan almaları gerekiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, almak için gerekli olan şartlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun akabinde, şehirler arası seyahat için yol izni belgesi almak isteyen vatandaşlarımız da '2020 başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durduruldu.

SEYAHAT YOL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, NE ZAMAN SONUÇLANIR? E DEVLET BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ALO 199 hattı ve E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için gerekenler;

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Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar? E Devlet ile seyahat yol izin belgesi başvuru sorgulama!
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