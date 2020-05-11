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| 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kararı açıklanacak...

? Bu sorunun cevabı milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu bugün telekonferans yöntemiyle toplanacak. Gündemdeki en önemli konular arasında, corona virüsle mücadele planı, normalleşme aşamasında izlenecek yollar, 19 Mayıs'ta ve Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı var. 19 Mayıs'ın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı gününün birleştirip 4 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu olabilir. İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.5.2020 14:27 ABONE OL
SON DAKİKA | 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı kararı açıklanacak...

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında konuşulacak konulardan biri de eğitimdeki son durum ve okulların ne zaman açılacağı konusu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada; 'Doktorlar ne zaman artık virüsün bulaşmadığını söylerse okulları o zaman açacağız.' açıklamasından sonra gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi. bilgisine göre telafi eğitimi de yine önemli gündem maddelerinden. 16-17-18 ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı kararının çıkıp çıkmayacağı bu akşam netlik kazanabilir. Daha önce 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatil günleri de hafta sonu ile birleştirilip sokağa çıkma yasağına eklenmişti.

Son Dakika Haberi | 19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Video

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SON DAKİKA | 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı kararı açıklanacak...
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