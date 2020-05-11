Son dakika: Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem! İşte son depremler listesi...

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Kuşadası Körfezi olduğu açıklandı. Depremin saati tam olarak 12:33, derinliği ise 5 km. Deprem olduktan sonra Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar depremin şiddetini hissettiklerini ifade ettiler. Son dakika bilgisine göre bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yok.

SON DEPREMLER LİSTESİ!