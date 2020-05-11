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Son dakika: Aydın Kuşadası'nda korkutan ! İşte listesi...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Kuşadası'nda korkutan bir meydana geldi! Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde gerçekleşen deprem aynı zamanda Muğla, İzmir gibi yerlerde de hissedildi. AFAD, depremin şiddeti 3.6 olarak açıkladı. İşte listesi...

Giriş Tarihi: 11.5.2020 12:44 Son Güncelleme: 11.5.2020 12:49 ABONE OL
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem! İşte son depremler listesi...

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Kuşadası Körfezi olduğu açıklandı. Depremin saati tam olarak 12:33, derinliği ise 5 km. Deprem olduktan sonra Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar depremin şiddetini hissettiklerini ifade ettiler. Son dakika bilgisine göre bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yok.

SON DEPREMLER LİSTESİ!

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Son dakika: Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem! İşte son depremler listesi...
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