Son dakika: Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem! İşte son depremler listesi...

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Kuşadası Körfezi olduğu açıklandı. Depremin saati tam olarak 12:33, derinliği ise 5 km. Deprem olduktan sonra Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar depremin şiddetini hissettiklerini ifade ettiler. Son dakika bilgisine göre bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yok.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 11, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 1.39 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 11.05.2020, 12:33:06 TSİ
Enlem : 37.8315 N
Boylam : 27.2230 E
Derinlik : 5.03 km
Detay : https://t.co/UYvTjOkXZK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi