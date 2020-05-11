Son dakika haberi: 11 Mayıs Türkiye günlük corona virüs tablosu ile bugün vaka ve ölü sayısı son durum! Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

Her hafta başında olduğu gibi gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemizdeki salgın sürecine ilişkin detayları son dakika olarak açıklayacak. Aynı zamanda her gün Türkiye corona virüsü vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı gibi detayların bulunduğu korona tablosu vatandaşlara duyuruluyor. Buna göre; günlerdir vaka sayısında gözlemlenen düşüş adeta tüm yurda umut olurken öte yandan vatandaşlar pandemisiz günleri iple çekiyor. Normalleşme planının devreye sokulması ile beraber önümüzdeki günler salgında kritik önem taşıyor. Peki, 11 Mayıs Pazartesi Türkiye corona virüsü ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum ne? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte gelen son dakika haberi ile yurtta son durum…

TÜRKİYE CORONA VİRÜRÜ VAKA ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam üzerine doğru günlük tabloya dair verileri açıklıyor. Son verilere göre iyimser bir tablo ile karşı karşıya kaldığımız görülürken öte yandan Bakan Koca; "Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu…

Peki 11 Mayıs corona virüsü tablosu açıklandı mı? İşte son durum…

11 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Henüz tablo açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz günün verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 1542 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786, iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu. Bugünün verileri açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır. İşte tüm detaylar…