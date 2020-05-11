Son dakika haberler | 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? 19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Recep Tayyip Erdoğan açıkladı...

Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, 4 günlük kısıtlama olacak mı? gibi sorular merakla yanıt aranan konular arasındaki yerini alıyor. Milli bayram ve resmi tatillerde uygulanmakta olan kısıtlama uygulamasının normalleşme planı sonrası devam edip etmeyeceği merak edilirken öte yandan konuya ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada detaylara ilişkin durum değerlendirmelerini açıklayacağı öngörülüyor. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? İşte yapılan son dakika açıklamasının detayları…

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Henüz konuya ilişkin net bir açıklama gelmemesine karşın Kabine toplantısında konuya ilişkin verilen kararın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar ve tüm gelişmeler…

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK M?

Başkan Erdoğan'ın alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir kararın da alınması bekleniyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ve alınan kararlarda son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte detaylar…