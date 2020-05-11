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: 20 yaş altı kişiler ne zaman sokağa çıkabilecek? 0-14 yaş arası için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

ne zaman, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye’de corona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Corona virüs ile mücadelede birinci dönemin tamamlanması ile birlikte, kademeli olarak hayatın normalleşmesi sağlanacak. Hal böyle olunca, sokağa çıkma yasaklarında da esnemeye gidiyor. 65 yaş üstü vatandaşlar Pazar günleri belirli saatler arasında dışarı çıktılar. Hal böyle olunca gözler 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? sorusuna çevrildi. Peki, ne zaman bitecek? 20 yaş altı vatandaşlar bu hafta içi iki grup halinde sokağa çıkma izninden faydalanacaklar. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 11.5.2020 08:59 Son Güncelleme: 11.5.2020 08:59 ABONE OL
SON DAKİKA: 20 yaş altı kişiler ne zaman sokağa çıkabilecek? 0-14 yaş arası için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

ne zaman, hangi gün? Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele kapsamında 20 yaş altındaki gençlerimize ve 65 yaş üstü yaşlılarımıza sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Salgın ile mücadelede birinci dönemin tamamlanması ile birlikte kademeli olarak gündelik hayatta normalleşme adımlar atılıyor. Bunların arsında ise uzun süredir dışarı çıkamayarak kısıtlamaya tabi tutulan, çocuk ve 20 yaş altındaki gençlerin, belirli tarih ve saatler arasında dışarı çıkabileceği kararı bulunuyor. Hal böyle olunca, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında, '20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?' sorusu araştırılıyor. Buna göre; 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Sorusu günlerdir birçok vatandaşın merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Mayıs ayı normalleşme planı kapsamında verilen karar ile beraber kişilerin dört saat süreyle yürüme mesafesi sınırları içerisinde dışarı çıkmasına izin verilecek. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar ve kabine toplantısı ardından yapılan açıklamasına ilişkin tüm detaylar…

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK? HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaş "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?" sorusunu internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların haftalar öncesinde verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bu bağlamda; alınan yeni karar ile ise kişilerin belirtilen saat ve süre çerçevesinde sokağa çıkıp yürüyüş yapmalarına izin verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile verildi.

NORMALLEŞME PLANI İLE İLK UYGULAMA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA!

Aynı 20 yaş altı vatandaşlar gibi 65 yaş üstü binlerce vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutuluyordu. Bu yaş grubundaki vatandaşlar için ilk uygulama bu hafta sonu başlıyor. Altmış beş yaşın üstündeki bireyler 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında dışarı çıktılar.

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SON DAKİKA: 20 yaş altı kişiler ne zaman sokağa çıkabilecek? 0-14 yaş arası için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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