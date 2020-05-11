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HABERİ: ne zaman başlıyor, bitiyor? 0-14 yaş arası için sokağa çıkma yasağı ne zaman çıkabilecek?

Türkiye’de corona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgın ile mücadelede birinci dönem tamamlanırken, vaka sayısındaki artış her geçen gün azalıyor, iyileşen hasta sayısı ise artmaya devam ediyor. İkinci dönemde gündelik hayatta normale dönüş sağlanması hedeflenirken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar belli günler ve belli saatler aralığında dışarı çıkabilme haklarına sahip oluyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız dün 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkabilme haklarını kullandılar. Gözler ise 20 yaş altı vatandaşların hangi gün sokağa çıkabileceğine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada konuya ilişkin tüm ayrıntılara ve normalleşme planına değinmişti. Peki, 20 yaş altı kişiler ne zaman sokağa çıkabilecek? 0-14 yaş arası için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 11.5.2020 07:26 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor? 0-14 yaş arası için sokağa çıkma yasağı ne zaman çıkabilecek?

Corona virüs salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, vaka sayılarında azalma ve iyileşen hasta sayılarında artış devam ediyor. Salgın ile mücadelede birinci dönem sona ererken, gündelik hayatta normalleşme adımları atılıyor. Bunlar arasında ise uzun süredir dışarı çıkmayarak kısıtlamaya tabi tutulan çocuk ve 20 yaş altındaki gençlerin, belirli tarih ve saatler arasında dışarı çıkabileceği kararı bulunuyor. Hal böyle olunca, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında, '20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?' sorusu araştırılıyor. Buna göre; 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Sorusu günlerdir birçok vatandaşın merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Mayıs ayı normalleşme planı kapsamında verilen karar ile beraber kişilerin dört saat süreyle yürüme mesafesi sınırları içerisinde dışarı çıkmasına izin verilecek. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar ve kabine toplantısı ardından yapılan açıklamasına ilişkin tüm detaylar…

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK? HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaş "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?" sorusunu internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların haftalar öncesinde verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bu bağlamda; alınan yeni karar ile ise kişilerin belirtilen saat ve süre çerçevesinde sokağa çıkıp yürüyüş yapmalarına izin verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile verildi.

NORMALLEŞME PLANI İLE İLK UYGULAMA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA!

Aynı 20 yaş altı vatandaşlar gibi 65 yaş üstü binlerce vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutuluyordu. Bu yaş grubundaki vatandaşlar için ilk uygulama bu hafta sonu uygulandı. Altmış beş yaşın üstündeki bireyler 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında dışarı çıkabildiler.

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SON DAKİKA HABERİ: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor? 0-14 yaş arası için sokağa çıkma yasağı ne zaman çıkabilecek?
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