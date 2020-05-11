SON DAKİKA! O ilde yeraltı suyu sıcaklığı 80 dereceye ulaştı! Uzman isimden önemli deprem açıklaması! Vatandaşlar korku içerisinde...

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde farklı ölçeklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Denizli Saraköy'den ajanslara düşen son dakika haberi söz konusu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza korku yaşattı. Termal turizmde kullanılan ve normal sıcaklığı 35 derece olan yeraltı sularının bir anda 80 derece sıcaklığa ulaşması bölgede deprem mi olacak? sorusunu akıllara getirdi. Durum böyle olunca TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: YERALTI SULARI 80 DERECEYE ULAŞTI, VATANDAŞLAR KORKU İÇERİSİNDE

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde termal turizm tesislerinde kullanılan yeraltı suyunda açıklanmayan sıcaklık yükselişi bölge sakinleri ve bilim adamlarını endişelendirmeye başladı. 35 derecelik sıcaklıkların bir anda 80 derecelerin üstüne çıkmasının ardından bölge sakinleri sıcaklığın yükseldiğini kanıtlamak için de suda yumurta haşladı...

KUŞADASI'NDA KORKUTAN DEPREM! (SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN)

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...