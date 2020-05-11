Süper Piyago nedir, çekilişi ne zaman saat kaçta yapılıyor? Süper Piyango nasıl oynanıyor, bileti nereden alınır?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konulan yeni şans oyunu Süper Piyango, ilk çekilişinden bu yana geniş rağbet görüyor. Nisan ayının son haftasından itibaren oynanmaya bu oyunun çekilişi, haftanın her günü yapılıyor. Henüz bu şans oyunu oyun hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise 'Süper Piyango nedir, nasıl oynanır, bileti nereden alınır ve çekilişi ne zaman saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. İşte, Süper Piyango çekilişi hakkında merak edilenler!

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

SÜPER PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Süper Piyango biletleri Milli Piyango İdaresi'nin anlaşmalı olduğu sanal bayilerden satın alınmaktadır.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Süper Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından aksi belirtilmedikçe her akşam saat 22:15'de canlı olarak yapılır.

SÜPER PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR VE NEREDEN OYNANIR?

Her gün 1 (BİR) kişiye 500.000 TL büyük ikramiye, 5 (BEŞ) kişiye 10.000 TL ikinci ikramiye ve 0-9 arası rakamlardan belirlenecek [ (0-1-2-3-4) ve (5-6-7-8-9) arasından çekilecek ] 2 adet numaraya amorti kazandıracak olan Süper Piyango oyunu, yalnızca sanal bayilerde oynanabilmektedir.

SÜPER PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIYOR?

Süper Piyango oyununda bilet satışları her gün saat 22:30 'da başlar ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona erer.