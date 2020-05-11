Süper Piyago nedir, çekilişi ne zaman saat kaçta yapılıyor? Süper Piyango nasıl oynanıyor, bileti nereden alınır?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konulan yeni şans oyunu Süper Piyango, ilk çekilişinden bu yana geniş rağbet görüyor. Nisan ayının son haftasından itibaren oynanmaya bu oyunun çekilişi, haftanın her günü yapılıyor. Henüz bu şans oyunu oyun hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise 'Süper Piyango nedir, nasıl oynanır, bileti nereden alınır ve çekilişi ne zaman saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. İşte, Süper Piyango çekilişi hakkında merak edilenler!
Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.
Süper Piyango biletleri Milli Piyango İdaresi'nin anlaşmalı olduğu sanal bayilerden satın alınmaktadır.
Süper Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından aksi belirtilmedikçe her akşam saat 22:15'de canlı olarak yapılır.
Her gün 1 (BİR) kişiye 500.000 TL büyük ikramiye, 5 (BEŞ) kişiye 10.000 TL ikinci ikramiye ve 0-9 arası rakamlardan belirlenecek [ (0-1-2-3-4) ve (5-6-7-8-9) arasından çekilecek ] 2 adet numaraya amorti kazandıracak olan Süper Piyango oyunu, yalnızca sanal bayilerde oynanabilmektedir.
Süper Piyango oyununda bilet satışları her gün saat 22:30 'da başlar ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona erer.