İstiklal Caddesi'nde iş yerleri açılıyor!

Kontrollü sosyal hayata geçişle beraber Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan birçok iş yeninden açılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden açılan iş yerlerinde detaylı hijyen çalışmaları gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'nda bulunan bir çok dönerci de uzun sürenin ardından kepenklerini açtı. Uzun bir aranın ardından çalışmaya başlayan bir iş yeri çalışanı, "Allah'ın izniyle uzun bir aradan sonra bugün dükkanımızı açtık. Önlemlerimizi de aldık. Nasip olursa artık çalışacağız, iki aydır yatıyorduk. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

Hafta sonu uygulanan kısıtlama kararının sona ermesi ve havanın güzel olmasını fırsat bilen fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde gezintiye çıktı.

İstiklal Caddesinde girmek isteyen vatandaşları ve turistleri Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri karşıladı. Caddenin girişine kurulan stantlarda giriş yapmak isteyenlerin ateşleri ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı, maskesi olmayanları ise maske verildi.