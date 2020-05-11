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kura sonuçları açıklandı mı? 2020

100 bin konut projesi kapsamında ilçesinde inşa edilecek olan kura çekilişi bugün yani 11 Mayıs Pazartesi yapılacak. Dar gelirli vatandaşlar inşa edilen kura çekimi merak ediliyor. E-Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek olan kura sonuç listesi beklenirken TOKİ canlı çekilişi kurumun sosyal medya hesaplarından takip edilecek. 250/100000 konut çekilişin ardından imzalanan sözleşmeler ile sahiplerini bulacak. Buna göre; TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Buna göre; haberimizin içerisinden ile ilgili detaylara ulaşabilir, TOKİ Antalya kura çekimi canlı izleme linkine erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 11:29 ABONE OL
Toki Antalya kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Antalya TOKİ kura çekimi canlı izle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlatılan sosyal konut projesi bugün ili için gerçekleşiyor. Milyonlarca ailenin hayalleri arasında ev sahibi olmak vardır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde daha önce İzmir, Kayseri, gibi şehirlerde konutlar için kura çekimi yapıldı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. 250/100000 konut projesi kura çekilişinin gerçekleştirileceği bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura çekimi canlı yayın izle!

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ Antalya kura çekimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 11 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan çekiliş sonuçlarına ilgi sürüyor. Haberimizin içerisinden TOKİ Antalya kura çekimi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Toki Antalya kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Antalya TOKİ kura çekimi canlı izle
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