Türkiye’nin Maldivleri yine eskisi gibi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın, göl kenarına yaklaşık 800 metre uzaktaki bir noktadan iş makinesiyle alınan ve kamyonla taşınan malzemeyle tesviye çalışması yapması üzerine, alanın eski haline getirilmesi için Çevre Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan çalışma tamamlandı. Bilim insanlarının nezaretinde iş makinesi sokulmayan alanda, çok sayıda işçiyle hassas bir çalışma yürütüldü. İşçilerin el arabasıyla eski yerine taşıdığı malzeme, kürek ve tırmıklarla Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerine yayıldı.Çalışmaların her aşamasını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği öğrenildi. Bakanlık yetkililerinin kontrolünde titizlikle yürütülen çalışmaların sonunda alan, eski görünümüne kavuştu. Bilim insanlarının katılımıyla oluşturulan Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri de çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeyi kontrol etti. Salda ve çevresinde inceleme yapan kurul üyeleri, gölün başka bir alanına taşınan malzemenin eski yerine tekrar getirilmesini sağlayan jeoekolojik restorasyonu başarılı buldu. Bilim insanları, yerine konulan malzemeden ve gölün kıyısındaki farklı noktalardan numuneler aldı. Laboratuvarında incelenecek numuneler ile bölgenin mineral yapısının da kayıt altına alınacağı bildirildi.Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, usulsüz taşınan malzemenin, topoğrafyasına uygun olarak eski yerine yerleştirildiğini söyledi. Restorasyon yapılan yerin kısa süre içinde yağmur ve güneşin de etkisiyle orijinal rengini alacağını vurgulayan Gökçeoğlu, "Çünkü bu malzeme saf magnezitten oluşmuyor, bunun içinde siyah ve kahverengi çakıllar da yer alıyor. Bunlar yağmurla yıkanarak kendi rengine dönüşecek. İş makinesi kullanılmadan el maharetiyle 20 günü aşkın sürede çok hassas bir çalışma yürüttük. Amacımız malzemenin saflığını korumak ve orijinal topoğrafyayı yakalamaktı" dedi.