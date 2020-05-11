Tuzla Belediyesi’nden 65 yaş üstüne festival

Tuzla Belediyesi, haftalardır evlerinde kalan 65 yaş ve üstü yaştaki vatandaşlar için 'Türkiye'nin İlk Sosyal Mesafeli Etkinliği - Vefa Festivali' düzenledi. Maksimum seviyede izolasyon ve hijyen önlemleri alınarak gerçekleştirilen festivale, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı.Organizasyonda, sanatçı Coşkun Sabah eserlerini icra etti. Spor eğitmeni Eriç Ünal'ın vatandaşlara sosyal mesafeli spor hareketleri yaptırdığı festivalde, Psikolog Elif Arı Apakgün de, yaptığı moral ve motivasyonu yükseltici konuşmalarla katılımcıları, günlerdir evde yaşadıkları ruh halinden çıkarmaya çalıştı.Başkan Şadi Yazıcı etkinlik alanındaki kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak onlara gül dağıttı.