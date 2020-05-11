Ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor mu, nasıl başvur yapılır? Maske satışı serbest mi, ne kadar?

Corona virüsü salgını nedeniyle toplu alanlara maskesiz giriş yasaklanırken öte yandan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada maskelerin satışa yeniden başlayacağı haberini duyurdu. Bu konuyla beraber binlerce vatandaş "ücretsiz maske veriliyor mu, maske satışı serbest mi? sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Ayrıca satışa çıkacak maskelerin fiyatını için de fiyat limiti uygulaması getirileceğini belirtilmişti. Peki, ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor mu? Maske satışı serbest mi, başladı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR MU?

Pandeminin ilk günlerinde alınan karar doğrultusunda ücretsiz maske dağıtımı yapılması kararının verildiği biliniyordu. Ancak sonradan verilen karar ile beraber maskelerin yeniden satışa çıkacağı bildirildi. Peki, bundan sonra ücretsiz maske dağıtımı devam edecek mi?

MASKE SATIŞI SERBEST Mİ, NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklama ile maske satışının tekrar serbest olacağını söyledi. Ancak maskelerin satış fiyatında bir limit belirleneceği duyurulmuştu.

İşte detaylar…