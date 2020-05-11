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Haberler Yaşam Haberleri Ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor mu, nasıl başvur yapılır? Maske satışı serbest mi, ne kadar?

dağıtımı devam ediyor mu, nasıl başvur yapılır? serbest mi, ne kadar?

Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde vatandaşlara dağıtımı yapılıyordu. Bu kapsamda son olarak yapılan açıklamanın ardından maskelerin yeniden satılabileceği ve fiyat sınırlaması konacağı belirtildi. Özellikle toplu alanlar olan; market, Pazar yerleri, toplu taşıma gibi alanlarda takılmasının zorunlu olduğu bilinen maskelerle ilgili olarak binlerce vatandaş "Ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor mu, başladı mı?" gibi sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Peki, ücretsiz maske satışı devam ediyor mu, veriliyor mu? Maske satışı serbest mi, ne kadar ve kaç TL? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 00:22 ABONE OL
Ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor mu, nasıl başvur yapılır? Maske satışı serbest mi, ne kadar?

Corona virüsü salgını nedeniyle toplu alanlara maskesiz giriş yasaklanırken öte yandan vatandaşlara dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada maskelerin satışa yeniden başlayacağı haberini duyurdu. Bu konuyla beraber binlerce vatandaş "ücretsiz maske veriliyor mu, serbest mi? sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Ayrıca satışa çıkacak maskelerin fiyatını için de fiyat limiti uygulaması getirileceğini belirtilmişti. Peki, ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor mu? Maske satışı serbest mi, başladı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR MU?

Pandeminin ilk günlerinde alınan karar doğrultusunda ücretsiz maske dağıtımı yapılması kararının verildiği biliniyordu. Ancak sonradan verilen karar ile beraber maskelerin yeniden satışa çıkacağı bildirildi. Peki, bundan sonra ücretsiz maske dağıtımı devam edecek mi?

MASKE SATIŞI SERBEST Mİ, NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklama ile maske satışının tekrar serbest olacağını söyledi. Ancak maskelerin satış fiyatında bir limit belirleneceği duyurulmuştu.

İşte detaylar…

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Ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor mu, nasıl başvur yapılır? Maske satışı serbest mi, ne kadar?
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