Ünlü sigortacı restoranda alev aldı

Olay, 3 Haziran günü meydana geldi. Âdem Kıranoğlu ve Ahmet Nedim Erdem ailesiyle birlikte İstanbul Sarıyer'de bulunan lüks bir restorana gitti. Sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için mekânda bulunan aileye tüpün üzerinde bir çaydanlık getirildi. Garson restorana özgü olan bir sunumla çaydanlığın altında bulunan aparata jel dökerek aparatın yanmasını istedi fakat söz konusu aparat alev aldı. Çıkan yangın sonrası Âdem Kıranoğlu ve Ahmet Erdem'in vücutlarında 2'inci ve 3'üncü derecede yanıklar meydana geldi. Apar topar tedavi altına alınan ikili, tedavi sonrası olayla ilgili şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca restoran yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

JEL PATLAYINCA ALEV ALDI

Soruşturma kapsamında garson ve iş yeri yetkilisinin ifadesi alındı. Yetkili olayda bir kusurunun olmadığını ileri sürerken, garson olayın istem dışı olduğunu, söz konusu jelin bir anda patlayarak alev aldığını ve insanların yaralandığını ifade etti. Savcılık olayla ilgili bilirkişi incelemesine başvurdu. Bilirkişi garsonun gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek ikilinin yaralanmasına neden olduğunu belirten bir rapor sundu.

GARSONLAR HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Rapor sonrası savcılık tarafından dosya uzlaşma bürosuna tevzi edildi. Yanarak yaralanan ikili yetkililerin kendileriyle ilgilenmeyerek tüm sorumluluğu üzerlerinden atması nedeniyle uzlaşmak istemedi. Savcılık kazaya neden olan iki garson hakkında 'Taksirle yaralanmaya neden olma' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.