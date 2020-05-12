16’sında katil oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Güven Akyil (57), önceki akşam iftar için Deydinler mahallesinde bulunan bir bağ evine gitti. Akyil'i arayan kızı, ulaşamayınca bağ evine gitti. Babasını yerde hareketsiz bulan kızı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Akyil'in bıçak ve balta darbeleriyle öldürüldüğünü belirledi. Olayı araştıran jandarma, Akyil'in en son 16 yaşındaki İsmail B. ile görüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan İsmail B., aralarında çıkan tartışmada bir anlık sinirle Akyil'i öldürdüğünü anlattı. Adliyeye sevk edilen İsmail B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Akyil'in tefecilik yaptığı öne sürüldü. Jandarma, cinayetin bu nedenle işlenmiş ve İsmail B.'nin üstlenmiş olabileceği ihtimalini de araştırıyor.