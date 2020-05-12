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7 kardeşin TV isteği, 24 saatte yerine geldi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 ABONE OL
7 kardeşin TV isteği, 24 saatte yerine geldi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, annesi ve 7 kardeşi ile birlikte tek odalı bir evde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Gülbahar Atasoy (14) ve kardeşleri, televizyonları olmadığı için EBA üzerinden derslerini takip edemedi. Sosyal medya üzerinden Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı/ Belediye Başkanvekili Abdullah Çitfçi'ye mesaj atan Gülbahar, yardım istedi. Çiftçi'nin talimatıyla eve giden görevliler, Atasoy ailesinin durumunu gördü. Ardından, kaymakamlık tarafından Gülbahar ve kardeşlerinin televizyon isteği ile bazı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili birime talimat verildi. Aradan 24 saat geçmeden Gülbahar ve ailesi istedikleri televizyona kavuştu. Televizyonu Sur Vefa üyeleri tarafından Atasoy ailesine teslim edilirken, kaymakama "Beni ve kardeşlerimi çok mutlu ettiniz" diye mesaj atan Gülbahar, düzgün bir evde yaşamak için hayırseverlerden yardım beklediklerini de söyledi. Çiftçi, Gülbahar ve kardeşlerinin eğitimi için gereken desteğin verileceğini de ifade etti.
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7 kardeşin TV isteği, 24 saatte yerine geldi
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