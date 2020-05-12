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“Anneler Günü’nü kutlamadın” kurşunu

28 yaşındaki kadın, annesinin “Anneler Günü”nü kutlamayan kocasını silahla vurdu. Ağır yaralı koca, hastanede yaşam savaşı veriyor

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 ABONE OL
“Anneler Günü’nü kutlamadın” kurşunu
Adana'da 28 yaşındaki Gizem A., annesinin Anneler Günü'nü kutlamadığı için tartıştığı eşini tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay önceki gün Seyhan ilçesi Yeşiloba mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan Gizem A., annesinin Anneler Günü'nü kutlamayan kocası Cengiz A. (49) ile tartışmaya başladı. Cengiz A. İddiaya göre eşini tabancayla tehdit etti. Daha sonra Cengiz A.'nın koltuğa bıraktığı tabancayı alan genç kadın, eşine bir el ateş etti.

KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ
Göğsünden vurulan Cengiz A. yere yığılırken, kocasını vuran Gizem A. dışarıya çıkarak komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz A. ameliyata alındı. Gizem A. ise tabancayla birlikte polislere teslim oldu. Cengiz A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken Gizem A. tutuklandı.
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“Anneler Günü’nü kutlamadın” kurşunu
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