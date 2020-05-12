Arkadaşlık uygulamasından tanıştı, buluşmada öldürdü

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1502 Sokak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü saat 15:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: 17 yaşındaki E. K. ile Uygar D. bir süre önce sosyal arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştı. Olay günü Yunus Emre Mahallesi'nde buluştular. Bir süre birlikte yürüyüp 1502 Sokak'taki No:63 önüne geldiler. Burada aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sırtından ve bacağından bıçaklanan Uygar D. hayatını kaybetti.

"ARKADAŞLIK UYGULAMASINDAN TANIŞTIK"

Bıçaklayıp yaraladıktan sonra olay yerinden korkup kaçan E.K. Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden E.K. ilk ifadesinde "Uygar ile bir arkadaşlık sitesi olan uygulama üzerinden konuşmaya başladık. Buluştuk. Aramızda tartışma çıktı, şahsı bilinen yerlerinden yaralayıp korktuğum için olay yerinden kaçtım" dedi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Sultangazi Asayiş Büro ekipleri yakalanan E.K.'nın olay sırasında yanında olan iki şüpheliyi daha tespit etti. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler E.T ve H.C.Y adreslerinde gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.