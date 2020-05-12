AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte normalleşme planı sonrası 2020 AVM çalışma saatleri...

Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ülkemizde corona virüsü salgınıyla birlikte kapatılan birçok kurum ve kuruluş bugün açılıyor. Salgınla mücadele olumlu sonuçlar alınmasıyla ilk normalleşme adımlarının temeli alışveriş merkezleriyle atılıyor. 11 Mayıs Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde 356 alışveriş merkezinin açılış saatleri ise merak konusu oldu. Alışveriş yapmak isteyenler '' bugün AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte normalleşme planı sonrası AVM çalışma saatleri...

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde AVM çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. İlk koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen, daha sonra Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan alışveriş merkezleri, 11 Mayıs'tan itibaren müşterilerini ağırlamaya başlayacak. Buna göre; AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusu yanıt buldu. İşte 2020 AVM çalışma saatleri