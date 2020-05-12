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'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte normalleşme planı sonrası 2020 ...

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında alışveriş merkezleri başta olmak üzere birçok kurum kapatılmıştı. Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan alışveriş merkezleri 11 Mayıs Pazartesi itibariyle açılma kararı aldı. İlk koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen, daha sonra Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan alışveriş merkezleri, yeni açılış saatleri ise merak konusu oldu. Alışveriş ihtiyaçları karşılamak için vatandaşlar çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki kaçta kapanıyor? İşte normalleşme planı sonrasında 2020 AVM çalışma ve mesai saatleri

Giriş Tarihi: 12.5.2020 07:23 Son Güncelleme: 12.5.2020 07:25 ABONE OL
AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte normalleşme planı sonrası 2020 AVM çalışma saatleri...

Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan 'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ülkemizde corona virüsü salgınıyla birlikte kapatılan birçok kurum ve kuruluş bugün açılıyor. Salgınla mücadele olumlu sonuçlar alınmasıyla ilk normalleşme adımlarının temeli alışveriş merkezleriyle atılıyor. 11 Mayıs Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde 356 alışveriş merkezinin açılış saatleri ise merak konusu oldu. Alışveriş yapmak isteyenler '' bugün , kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki kaçta kapanıyor? İşte normalleşme planı sonrası ...

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde AVM çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. İlk koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen, daha sonra Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan alışveriş merkezleri, 11 Mayıs'tan itibaren müşterilerini ağırlamaya başlayacak. Buna göre; AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusu yanıt buldu. İşte 2020 AVM çalışma saatleri

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AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte normalleşme planı sonrası 2020 AVM çalışma saatleri...
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